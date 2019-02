Dolores Delgado tacha de exageradamente machista el trato recibido tras salir a la luz su grabación con Villarejo

La ministra de Justicia se pronuncia sobre la polémica que salió a la luz sobre la grabación de la conversación con el excomisario José Villarejo. Delgado lamenta el tratamiento "exageradamente machista" que se le ha dado y rehúsa hacer cualquier comentario sobre el tema ya que según ella, supone una "segunda revictimización".La ministra afirma que el tratamiento ha sido "bastante machista, muy machista, exageradamente machista". "No he cometido ninguna falta, ni siquiera error, no he hecho nada que me hiciera replanteármelo" asegura.