Los audios que prueban la estrecha amistad entre Dolores Delgado y el comisario Villarejo

La ministra aseguró "no conocer" al ex comisario Villarejo hoy en prisión, y acusado de un pulso al Estado. Estos audios conocidos como #LolaGate muestran que miente y que la relación era excepcionalmente estrecha. Se trata de una grabación del propio Villarejo en una comida con sus íntimos para celebrar una nueva medalla: "la Lola" (la Ministra de Justicia) y Balta (Garzón) además de otros 4 comensales. Un comisario fallecido, 4 comisarios hoy imputados, juez inhabilitado y la ministra. La conversación no tiene desperdicio...