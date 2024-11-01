El dólar al borde del colapso y la Bolsa volvió a marcar números en rojo: Milei enfrenta su peor semana en los mercados [ARG]

Con un Banco Central que se desprende de reservas a un ritmo alarmante y un riesgo país que retrocedió nuevamente y ya roza los 1500 puntos, la economía se hunde en un espiral de desconfianza a pocas semanas de las elecciones legislativas. La Argentina volvió a vivir un viernes marcado por la zozobra financiera y la desconfianza total en el plan económico del Gobierno. "La realidad política actual retroalimenta la fragilidad económico-financiera del país", advirtieron analistas de BancTrust & Company, quienes anticipan que el esquema de band...