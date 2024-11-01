edición general
El dólar al borde del colapso y la Bolsa volvió a marcar números en rojo: Milei enfrenta su peor semana en los mercados [ARG]

El dólar al borde del colapso y la Bolsa volvió a marcar números en rojo: Milei enfrenta su peor semana en los mercados [ARG]

Con un Banco Central que se desprende de reservas a un ritmo alarmante y un riesgo país que retrocedió nuevamente y ya roza los 1500 puntos, la economía se hunde en un espiral de desconfianza a pocas semanas de las elecciones legislativas. La Argentina volvió a vivir un viernes marcado por la zozobra financiera y la desconfianza total en el plan económico del Gobierno. "La realidad política actual retroalimenta la fragilidad económico-financiera del país", advirtieron analistas de BancTrust & Company, quienes anticipan que el esquema de band...

cocolisto #7 cocolisto
No me explico que un país en tiempos, de lo más avanzado en el terreno de la psiquiatría, pueda tener de presidente a un zurullo tan majareta como Milei.
Connect #1 Connect *
Los mercados están esperando las elecciones de octubre. Si Milei no gana los diputados que necesita, no podrá llevar adelante sus políticas económicas, y es algo que las empresas y la bolsa temen.

Si Milei gana suficientes diputados, todo bajará. Si no, a esperar dos años de turbulencias hasta que vuelvan los peronistas al gobierno. Eso no garantiza estabilidad porque ya se vio la inflación que había y la pobreza, pero al menos las bolsas ya sabrán lo que hay y se adaptaran.
mariKarmo #2 mariKarmo
#1 es lo que tiene escoger a un payaso como presidente. Que luego espanta a la gente por sus payasadas.
#9 R2dC
#2 Negativo por faltar el respeto a los payasos >:-(
Cuñado #3 Cuñado
El dólar mayorista se mantiene en el techo de la banda cambiaria, a $1.474,50, solo gracias a la intervención desesperada del Banco Central, que se convirtió en el principal proveedor de divisas.

¡Malditos comunistas! Impidiendo que el mercado se autorregule ¬¬
Duke00 #4 Duke00
#3 No, si ya pasó el techo, y eso que hoy han quemado casi 700 millones de dólares para intentar pararlo. Relacionado:
www.meneame.net/story/banco-central-argentino-quema-reservas-vendio-67
#5 daniMate
#4 y cuanto más vendan más subirá porque se ve la desesperacion.
Y esto hace que el valor real del bien sea mucho mayor de que quieres limitar
Por ello solo hay que seguir comprando hasta que el gobierno se quede sin fondos para cubrir la posición y entonces el precio se disparé hasta la locura.
Cuñado #6 Cuñado
#4 LOL. Los libertarianos tocando gobierno son como niños haciéndose adultos y dándose cuenta de que la solución a todos sus problemas no pasaba por no ir al cole y pasarse todo el día comiendo chuches.
#8 flixter
No teniamos por aquí un libegal de estos que defendían todo lo que hace Milei? Hace días que no se le ve.
