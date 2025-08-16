Documentos gubernamentales encontrados en un hotel de Alaska revelan nuevos detalles sobre la cumbre entre Trump y Putin [EN]

Documentos con marcas del Departamento de Estado de EE. UU., encontrados el viernes por la mañana en el centro de negocios de un hotel de Alaska, revelaron detalles hasta ahora desconocidos y potencialmente delicados sobre las reuniones del 15 de agosto entre el Donald Trump y Putin. Ocho páginas, que parecen haber sido elaboradas por personal estadounidense y abandonadas accidentalmente, revelaban las ubicaciones exactas y las horas de las reuniones de la cumbre, así como los números de teléfono de empleados del Gobierno de EE. UU.