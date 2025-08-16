edición general
Documentos gubernamentales encontrados en un hotel de Alaska revelan nuevos detalles sobre la cumbre entre Trump y Putin [EN]

Documentos con marcas del Departamento de Estado de EE. UU., encontrados el viernes por la mañana en el centro de negocios de un hotel de Alaska, revelaron detalles hasta ahora desconocidos y potencialmente delicados sobre las reuniones del 15 de agosto entre el Donald Trump y Putin. Ocho páginas, que parecen haber sido elaboradas por personal estadounidense y abandonadas accidentalmente, revelaban las ubicaciones exactas y las horas de las reuniones de la cumbre, así como los números de teléfono de empleados del Gobierno de EE. UU.

eldet #6 eldet
Hay que ser inutil para dejarte documentos confidenciales en la impresora del hotel. :wall:
1 K 26
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#6 ¿Y no es más lógico que los dejaran para despistar?
0 K 12
themarquesito #10 themarquesito
#6 Suerte que eran documentos de escasa relevancia, pero da idea de la enorme falta de cuidado del personal de la administración
0 K 20
#11 mancebador
#6 No dicen en ningún sitio que fueran confidenciales. Pero si, hay que ser inútil.
0 K 11
eldet #12 eldet
#11 hay hasta numeros de telefono
0 K 6
#15 mancebador
#12 Eso no lo hace confidencial, si son teléfonos públicos, por ejemplo. De nuevo, la noticia no dice nada al respecto, el adjetivo te lo has inventado tú.
0 K 11
pepel #1 pepel *
O sea, que se han ido sin limpiar las papeleras.
Ya las limpiarán las Kellys.
0 K 16
ContinuumST #14 ContinuumST
Diosesinfinitos, pero quién usa esa tipografía hoy en día... ¿qué es una edwardian o similar? (Me refiero a la página del "lunch"). :wall: :wall:
0 K 16
ChatGPT #3 ChatGPT
Ni la TÍA en sus peores tiempos
1 K 13
Connect #4 Connect
Es que ni entro a la noticia porque tiene una pinta de clickbait que tira para atrás! xD
0 K 13
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 tiene que ser un trolleo, no puede ser que hayan escrito esto así fonéticamente sin ver lo que estaban haciendo xD  media
0 K 10
Suigetsu #13 Suigetsu
Bah, no es nada del otro mundo.
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Con ese menú de mierda ahora entiendo que Putin no se quedará al luncheon
0 K 8
oceanon3d #2 oceanon3d
"Documentos con marcas del Departamento de Estado de EE. UU., encontrados el viernes por la mañana en el centro de negocios de un hotel de Alaska"

De risa lo de la trupe de retrasados de Trump ...
1 K 8

