"¿Está usted tejiendo el Decreto 7-8, jefe?", dijo Ruchechnik en la película "El lugar de encuentro no se puede cambiar". Este decreto, también conocido como la "ley de las tres espigas", fue adoptado por iniciativa de Stalin el 7 de agosto de 1932. La ley prescribía la ejecución y la confiscación de bienes como castigo por el robo de bienes de granjas colectivas, incluso si la cantidad robada no superaba las famosas tres espigas. Este es el redactado oficial de esa ley.