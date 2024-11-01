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Documentan la primera ‘guerra civil’ entre chimpancés: “Mataban a miembros de su antiguo grupo”

Documentan la primera ‘guerra civil’ entre chimpancés: “Mataban a miembros de su antiguo grupo”

El estudio es fruto de 30 años de observaciones del mayor grupo de estos primates, en Uganda. “La polarización y la violencia colectiva que hemos observado en estos chimpancés pueden darnos una idea de nuestra propia especie”, dicen los científicos.

| etiquetas: chimpancés , uganda , guerra civil
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4 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
#2 Grahml *
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Metabarón #4 Metabarón
Empezó por el debate de tortilla de patatas con o sin cebolla.
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#1 rafeame
Fachimpancés
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#3 rystan
Los chimpancés son el origen de la vida inteligente, o sea, los humanos.

Los antepasados de los humanos vivían subidos a los árboles de la selva. Pero estaban los chimpancés, mucho más fuertes, que se dedicaban a cazar humanos. Los expulsaron a la sabana, donde tuvieron que espabilarse para sobrevivir.

La cacería de humanos por chimpancés (el depredador natural de los humanos) llegó hasta el punto de que quedaron vivos sólo unos pocos cientos de humanos, quizás menos de cien. De ahí que la…   » ver todo el comentario
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menéame