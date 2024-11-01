Documental. Cuba, un pueblo en resistencia  

“Resistiremos y lucharemos hasta que se acabe esto, pero no nos vamos a rendir”, declaran los habitantes de la isla caribeña, afectada por el decreto de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le permite poner aranceles extraordinarios a los países que envíen petróleo y sus derivados a Cuba. Esta medida, “a la gente le ha despertado muchísimo una fuerza de vivir y de defender la vida en comunidad y defender lo colectivo”, declara Llanisca Lugo, intelectual, psicólogo y diputada de la Asamblea Nacional del Poder P
| etiquetas: documental , cuba , resistencia , eeuu
El embargo y todas estas putadas solo tienen como fin joder a la población hasta que por desesperación haya revueltas y USA pueda bombardear les como el Mosad ha forzado las revueltas de Irán.
Aquí todo es crear un conflicto nacional para hacer luego intervenciones primavera árabe.
