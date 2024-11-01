edición general
4 meneos
9 clics
"La Doctrina Monroe nunca ha estado más viva": de dónde surge la idea de que América Latina es el patio trasero de EE.UU

"La Doctrina Monroe nunca ha estado más viva": de dónde surge la idea de que América Latina es el patio trasero de EE.UU  

Hablar de "patio trasero" es un legado que dejó la Doctrina Monroe como una forma común de referirse a América Latina y el Caribe desde la perspectiva estadounidense. Esta doctrina se refiere a la política exterior adoptada por EE.UU. a partir de 1823 y a las diversas redefiniciones que ha sufrido desde entonces. "Quiere decir, en efecto, que, debido a la proximidad entre los territorios, EE.UU. se considera un guardián", afirma Poggio, autor, entre otros libros, de "El pensamiento neoconservador en la política exterior de Estados Unidos".

| etiquetas: doctrina , monroe , ee.uu. , américa latina , caribe
3 1 0 K 81 EEUU
6 comentarios
3 1 0 K 81 EEUU
#6 Dav3n
#5 Pues eso, en LATAM lo tienen todo bien atado en cuanto a compra de almas, ahí tenemos el ejemplo de Venezuela :-D
0 K 12
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Si eso es el patio trasero, irak qué es, e iran, libia, siria, taiwan, ...
0 K 11
#3 Dav3n
#2 Es un concepto de proximidad: los costes de controlar ambas regiones difieren sustancialmente (ya sin contar las consecuencias para el conjunto occidental).

Hay algo similar en LATAM en cuanto a las consecuencias de lo que supondría que Irán cerrase el estrecho de Ormuz?

Ya te lo digo yo, ni de coña.
0 K 12
makinavaja #5 makinavaja
#3 SI, que China cerrase el canal de Panamá... por es los EEUU lo tienen controlado al 100% :-D :-D :-D
0 K 12
#4 soberao *
#2 El patio trasero del sionismo genocida.
0 K 17

menéame