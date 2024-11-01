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#1
Leclercia_adecarboxylata
Sin nombrar la polémica con el último trabajo de Barbacid, este es un artículo de agradecimiento de pacientes oncológicos hacia Barbacid, repasando su biografía.
Creo que, sin conocerlo bien, y teniendo en cuenta que nos acordamos mejor de lo malo que lo bueno, estamos todos proclives a su crítica. Desde luego su último trabajo ha sido un error garrafal pero ojo, no es descartable que su propio equipo le haya fallado y de ahí la falta de declaración del conflicto de intereses.
Veremos...
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Creo que, sin conocerlo bien, y teniendo en cuenta que nos acordamos mejor de lo malo que lo bueno, estamos todos proclives a su crítica. Desde luego su último trabajo ha sido un error garrafal pero ojo, no es descartable que su propio equipo le haya fallado y de ahí la falta de declaración del conflicto de intereses.
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