edición general
#1 Leclercia_adecarboxylata
Sin nombrar la polémica con el último trabajo de Barbacid, este es un artículo de agradecimiento de pacientes oncológicos hacia Barbacid, repasando su biografía.

Creo que, sin conocerlo bien, y teniendo en cuenta que nos acordamos mejor de lo malo que lo bueno, estamos todos proclives a su crítica. Desde luego su último trabajo ha sido un error garrafal pero ojo, no es descartable que su propio equipo le haya fallado y de ahí la falta de declaración del conflicto de intereses.

Veremos...
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menéame