Una docente lleva 16 años de baja cobrando su sueldo íntegro, pero se niega a hacer el examen médico que la empresa le pide

Una profesora alemana ha sido sometida a un riguroso escrutinio judicial después de permanecer 16 años en baja médica. La docente, cuya identidad permanece en el anonimato, ha recibido su salario completo del departamento educativo de Renania del Norte-Westfalia, Alemania, desde 2009 sin reincorporarse a sus funciones.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Me parece que es un caso de jeta muy gorda, se le acaba el chollo ya.
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Según la constitución alemana, los profesores gozan de un estatus especial como beamte (funcionarios públicos), lo que les otorga derechos laborales únicos. Este privilegio les permite percibir salario completo durante bajas médicas indefinidas, una práctica que ha generado intensos debates sobre su posible uso inadecuado.

Bah, en mi ayuntamiento hubo uno que le bautizaron como el depresivo. El tipo, que entró por enchufe tanto él como su hija que sigue allí, empezó a asentirse…   » ver todo el comentario
babuino #3 babuino
En Alemania. Ojo. Y se habla de la "Empresa".
Fiabilidad alemana {0x2705}
Gestión privada {0x2705}
#7 DonaldBlake
#3 Alemania siempre ha sido un ejemplo a seguir "romántico"; son los altos, los guapos, los inteligentes, los mejores. Rascas un poco y hay la misma mierda que en otros sitios. O peor, porque la envuelven bañada en una fina capa de oro y la consiguen vender.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
2# Y a mi a alguno del PP de baja por problemas mentales.
victorjba #8 victorjba
Aquí si no vas al tribunal creo que te dan el alta automática.
Tachy #6 Tachy
Dos cosas: "Las cifras económicas son impresionantes: la profesora podría haber recibido aproximadamente 1 millón de euros en salarios durante estos 16 años. Cada mes, los docentes en su región pueden percibir hasta 6.174 euros, lo que significa alrededor de 72.000 euros anuales durante su baja." Por otro lado, Esto pinta como campaña para cargarse un beneficio por casos puntuales de abusos ("Según la constitución alemana, los profesores gozan de un estatus especial como beamte…   » ver todo el comentario
#9 siempreocasi
En España no es posible una baja de más de 18 meses, y si te citan a revisión médica por la baja y no apareces, estás de alta.
alcama #2 alcama
Me recuerda a la mujer de Santos Cerdan
