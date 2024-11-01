edición general
Doce ciudades españolas alzan la voz: exigen embargo inmediato de armas a Israel

la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), junto con la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en varias ciudades del Estado español el próximo 9 de septiembre. El objetivo de estas acciones será exigir al Gobierno la adopción inmediata de un embargo integral de armas a Israel, aprobado por Real Decreto Ley. En 2025 España se situó como el país de la Unión Europea que más armas y municiones importó desde Israel.Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Logroño, Murcia, Pamplona,

La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina subraya que, desde el inicio del genocidio del pueblo palestino, el Gobierno español no ha adoptado ni una sola medida efectiva para interrumpir las relaciones armamentísticas con Israel. Prueba de ello, recalcan los convocantes, es que entre febrero y mayo de 2025 España se situó como el país de la Unión Europea que más armas y municiones importó desde Israel.
La jornada de movilización, que llevará como lema “¡Embargo de armas ya!”, contará…   » ver todo el comentario
Relacionado: El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero. Se señalan las entidades financieras que hacen negocio con la ocupación, entre ellas, las españolas Banco de Santander, BBVA, Caixa y Banco de Sabadell.
