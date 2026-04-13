Distribución de abejas en el Upper West Side: "Una caja de zapatos con 12.000 criaturas voladoras, cantoras y venenosas" [Eng]  

Poco después de las 6:45 de la mañana de un viernes frío, Andrew Coté comenzó a descargar cajas de abejas de la parte trasera de una furgoneta blanca de alquiler aparcada en el Upper West Side. Los aprendices de apicultura, algunos vestidos con trajes protectores de apicultor, otros con pantalones deportivos o vaqueros, quitaban las abejas que se habían salido de las cajas y luego llevaban los recipientes de madera a Andrew's Honey, en la esquina de la calle 75 Oeste y la avenida Columbus. La tienda, que vende diversos tipos de miel local, fue
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Lástima que una iniciativa como esta en Nueva York no sea posible en España: A diferencia de paises como USA, Reino Unido o Alemania, en España está prohibida la apicultura urbana. Un caso más de excesiva regulación y excesivo miedo: fuera de su colmena las abejas son inofensivas. Más detalles en www.rtve.es/noticias/20240520/colmenas-bosque-hormigon-ciudades-tambie
Mi padre tiene abejas, y tenia una de las colmenas en un solar urbano. Como el solar tenia las paredes altas, y las abejas se comportaban educadamente, nadie se quejo. Hasta que vino mayo y mi padre decidió recolectar la miel, y cuando las abejas tienen la casa alborotada se encabronan...y los policias locales lo fueran a buscar a su casa para recordarle eso que en urbano no se pueden tener colmenas.