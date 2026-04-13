Distribución de abejas en el Upper West Side: "Una caja de zapatos con 12.000 criaturas voladoras, cantoras y venenosas" [Eng]  

Poco después de las 6:45 de la mañana de un viernes frío, Andrew Coté comenzó a descargar cajas de abejas de la parte trasera de una furgoneta blanca de alquiler aparcada en el Upper West Side. Los aprendices de apicultura, algunos vestidos con trajes protectores de apicultor, otros con pantalones deportivos o vaqueros, quitaban las abejas que se habían salido de las cajas y luego llevaban los recipientes de madera a Andrew's Honey, en la esquina de la calle 75 Oeste y la avenida Columbus. La tienda, que vende diversos tipos de miel local, fue