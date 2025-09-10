·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
108
meneos
948
clics
Disparan al aliado de Trump Charlie Kirk en un evento en Utah
Un aliado de Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento en Utah, según una fuente familiarizada con el asunto. La gravedad de las heridas de Kirk no estaba clara de inmediato. Video del momento:
x.com/realgreggd/status/1965848734358712541
|
etiquetas
:
trump
,
armas
,
disparo
68
40
0
K
666
actualidad
130 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
68
40
0
K
666
actualidad
Comentarios destacados:
#9
#1
Es una típica dolencia que sufre la gente en entornos dónde se venden rifles como si fuesen yogures.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#57
HeilHynkel
Al menos ha muerto contento.
10
K
135
#124
TooBased
#57
x.com/charliekirk11/status/1529908299272835072
1
K
33
#18
Moderdonia
¡Ay va qué chorrazo!
10
K
106
#38
BastardWolf
#18
3
K
40
#52
Culpepper
*
Disparado en un campus donde se permitió portar armas de fuego el 7 de Mayo de este año.
"Creo que vale la pena pagar el precio de, desafortunadamente, algunas muertes por arma de fuego cada año a cambio de que tengamos la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios." -- Charlie Kirk (2003)
8
K
105
#28
SVSRTZ
*
Recibir un balazo es una dolencia muy típica en Gaza últimamente, y Charlie Kirk esta encantado con ello, quizás por eso le otorgaron con el privilegio de recibir uno.
11
K
98
#2
Noeschachi
Por la pinta que tiene el tiro en el cuello probablemente esté frito. Este tio tenía muchos en la “Alt Right” con ganas de hacerle algo así, por lo que la motivación política puede venir por muchos lados
11
K
98
#53
username
#2
era bastante conocido por debatir en publico con tanto gente de la derecha como de la izquierda.
Se podía no estar de acuerdo con el, era bastante capullo desde mi punto de vista, pero no justifica un disparo en el pecho....
1
K
21
#60
Verdaderofalso
*
#2
#53
#20
#7
no descartemos que sea un groenlandés
www.meneame.net/story/charlie-kirk-dice-groenlandia-esta-lista-dispues
E iba bastante a saco contra los lgbti
www.meneame.net/story/charlie-kirk-llama-identificacion-lgbt-contagio-
3
K
50
#97
tusitala
#60
por donde pasaba hacia amigos
0
K
10
#107
Verdaderofalso
#97
luego os quejáis de porque os traigo frikadas
0
K
20
#86
r3dman
#53
Teniendo en cuenta la imagen que pone
#79
, me da muy pero que muy poca pena.
1
K
27
#54
yarkyark
#2
"por lo que la motivación política puede venir por muchos lados"
No te preocupes. Ya se encargaran de culpabilizar a quien les interese.
1
K
15
#70
Trent_Alexander_Arnold
#2
es siempre el mismo debate. Da igual la orientación política, son detonantes para locos. Sean magas o queer. Todos contra la violencia porque si no ya sabemos que viene.
1
K
9
#32
el_Tupac
Thoughts and prayers.
8
K
88
#39
angelitoMagno
*
¿No llevaba un arma con la que haberse podido defender?
7
K
78
#43
javic
#39
Estaba rodeado de fans suyos en Utah. Allí habría más armas que en cualquier comisaria. Llamativa que el shooter ha sido detenido con vida.
0
K
10
#44
MaRRaldo_1
#39
se defendía con la palabra.
0
K
5
#25
CalifaRojo
La cantidad de tarados que hay en USA armados, da que pensar.
4
K
50
#46
Tyler.Durden
“
Hijo de utah
” se le oyó decir
3
K
46
#10
DDJ
El tiro es en el cuello, hay vídeo desde escasos metros y se ve que tras el impacto sale la sangre a chorros, dejo una captura donde sólo se ve el lugar del impacto
.
3
K
44
#12
DDJ
#10
y este dicen que es el autor del disparo
.
2
K
34
#27
SeñorPresunciones
#12
Está bien que por una vez lo maten y tengan a alguien para interrogar para variar y tal...
1
K
22
#116
Mangione
#12
La universidad acaba de decir que según la propia policía la persona detenida no ha sido el tirador.
1
K
23
#16
plutanasio
#10
con el chorrazo que sale en 15 segundos está en el otro barrio.
2
K
33
#51
chapinet
#10
es imposible sobrevivir a eso
0
K
9
#6
Dramaba
Uf, lo de "baleado" aún me cuesta...
4
K
44
#42
Peazo_galgo
*
#6
Es que realmente fue una buena balassera no más....
0
K
12
#49
BM75
#6
España solo tiene un 10% de los hispanohablantes del mundo. Me sorprende a estas alturas gente aún quejándose de los usos mayoritarios del idioma...
CC
#42
5
K
51
#59
Shibuya
#49
Ya pero en meneame el 90% somos españoles y usamos el neutro.
1
K
11
#94
BM75
#59
Ya, pero la noticia es de CNN en español y podemos entender que es obvio que va a usar expresiones de allí...
1
K
10
#98
mecha
#49
#88
#6
¿también tenemos que aceptar "removido" como sinónimo de eliminado, que dice
#45
?
1
K
12
#111
Cehona
#98
Los videos están removidos, no eliminados, puesto que si sigues los hilos, los puedes volver a encontrar.
Es lo que tiene Streisand.
1
K
23
#123
Walldrop
*
#49
A favor del lenguaje en función del uso mayoritario pero es totalmente normal que a alguien que viva en España le suene mal, no es para sorprenderse (cuestión de tiempo, pero). A mí me suena cutre por mucho que esté aceptado y tampoco se me caen los anillos por reconocerlo, ni estoy en contra de que se use (faltaría menos). Lo que
me sorprende
a mí es esa aceptación
pero ya no desraileo más, perdonad. Power cc
#6
#88
0
K
10
#88
Varlak
#6
Pues es una palabra usada por una gran parte de los hispanohablantes
2
K
20
#4
Meneador_Compulsivo
www.youtube.com/shorts/Kl7Dvy2gLpA
(mientras dure)
3
K
42
#8
meroespectador
#4
Ostia puta... le ha reventado la carótida, que horror.
0
K
6
#47
CerdoJusticiero
*
#8
¡Sí, tío, horrible! Pobre bala.
2
K
20
#19
aPedirAlMetro
#4
5 minutos ha durado
4
K
56
#20
placeres
*
#4
Otra fuente
www.reddit.com/r/CharlieKirkSupporters/s/SDDqvQrZYR
me cuesta creer que siga vivo vaya disparo , no se como han podido detener la hemorragia …
Me caía como una patada, sus discursos eran pateticos como un hombre discutiendo con bebés, pero joder esto no va a traer nada bueno
2
K
27
#45
Cehona
#20
Removido. Están rápidos
0
K
15
#71
j-light
#4
#20
www.instagram.com/reel/DObtz_CAJ4f/
No se puede sobrevivir a eso.
0
K
10
#76
Verdaderofalso
*
#71
está muerto desde el segundo 1 tras ese disparo. La virgen, impresiona
1
K
23
#103
utópicotipico
#71
me he quedado de piedra, no esperaba que se viese tan claro.
0
K
6
#83
Varlak
#4
tarde
0
K
10
#29
Golan_Trevize
Si repartes odio, prepárate para recibirlo de vuelta.
4
K
41
#33
johel
*
#29
Tira de refranero hombre, que para eso lo tenemos
"Quien siembre vientos recogera tempestades".
En todo caso hablamos de usa, podria haberle disparado un mercenario, un loco, un niño o un perro. No tiene por que haber sido alguien que odiase la basura que salia por su boca.
2
K
25
#64
Cehona
*
#33
Están demasiado polarizados.:
"When will
@FBIDirectorKash
actually do something about the violence on the left?"
Otro.:
"Democrats need to be categorized as a terrorist organization!!!
They just assassinated a wonderful man because he is a Christian and he loves his country!!!! "
0
K
15
#69
sarri
#33
A todo cerdo le llega su San Martín?
0
K
9
#114
Triborato
#33
como fan del refranero también me viene "quien a hierro mata a hierro muere"
0
K
6
#34
konde1313
"La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública".
Pues yo diría que con una media de unos 600 tiroteos masivos (cuatro o más personas son disparadas, heridas o muertas, excluyendo al tirador) al año la violencia es una parte intrínseca y muy importante de su sociedad y su cultura. Así que no sólo tiene un lugar, tiene un lugar hermoso y preferente.
2
K
38
#3
cocolisto
El estado del pichón es desconocido.No parece que fallaran el tiro.
1
K
35
#5
victorjba
*
#3
Si lo llevan rápido al hospital... Solo lo arruinarán
3
K
37
#13
cocolisto
#5
No tienen nada que hacer,he visto el vídeo,le han dado en la garganta y la sangre le salía a chorros como cuando a los gorrinos le rebañan el pescuezo.
1
K
40
#22
victorjba
#13
Solo he visto el primer video y parecía en el pecho-hombro. Pero si se podían hacer morcillas, chungo.
0
K
20
#63
solnegre
#13
Tanta paz lleve como descanso deja.
0
K
9
#11
SMaSeR
Esto en USA ni impresiona. Mañana mismo se mete uno en un colegio y se carga 20 niños mientras la policía tarda 2 horas en entrar.
2
K
35
#102
mecha
#11
si se llega a sacar una teta la que se lía...
0
K
8
#58
nosurrender
...Y a mí se me acaba de descargar un boli BIC.
Vaya día...
4
K
33
#31
Ohtar
Al final sí que servía de algo la segunda enmienda
3
K
31
#72
Keldon82
Ya decía yo que me sonaba el subnormal este:
www.youtube.com/watch?v=EFuTNHCQbEw
2
K
29
#73
Lutin
Aquí el vídeo sin censura, ese tío ha muerto le sale la sangre como un sifón del cuello:
goregrish.com/threads/charlie-kirk-got-shot.163470/
2
K
27
#125
Bilardezz
#73
Literalmente a todo cerdo le llega su San Martin, sangrando por la carótida, con perdon para los pobres animales.
0
K
7
#35
Marisadoro
#0
Titular -> pone Tump sin la RRRR.
1
K
25
#37
Moderdonia
*
Karma para llegar a portada/infierno: 666
1
K
24
#96
Trent_Alexander_Arnold
#91
pues mucha duda de momento no hay. Tiene los votos y el apoyo popular y los jueces le pueden tirar hasta los aranceles. No se donde ves tu la dictadura, en todo caso que se salte la ley de reelección pero no tiene pinta. Todo lo demás es acorde a la constitución si pasa el juzgado. Los medios, pues tampoco son todos de trump y siempre van a depender de las legislativas para ejecutar no sé... Otra cosa es que no te parezca bien lo que hace una democracia con su poder, pero dictadura es Venezuela.
2
K
24
#7
Sandman
Por lo que estoy leyendo de él, es (era) bastando normalito ideológicamente hablando para ser de la órbita de Trump / FOX / Partido Republicano, ¿no? ¿Alguien que lo tenga más en la mira (
pun intented
) nos puede decir algo sobre él?
1
K
23
#14
Dramaba
#7
Ni idea, pero le gustaba la Segunda Enmienda, eso sí.
www.mediamatters.org/charlie-kirk/charlie-kirk-its-worth-have-cost-unf
3
K
36
#23
FueraSionistasdeMeneame
#14
Ha disfrutado el precio de la libertad
4
K
47
#24
Dramaba
#23
Es lo que pregonaba, sí
0
K
10
#26
Sandman
#14
¡Menudo titular! ¿Es muy pronto para mandarlo al /LeopardsAteMyFace de Reddit?
3
K
39
#30
Dramaba
*
#26
Pronto? Ya lleva rato ahí (30 mintos)!!
2
K
34
#67
SeñorPresunciones
Espero que desplieguen al ejército el Utah para acabar con esta ola de violencia.
1
K
22
#75
dunachio
#0
te he editado el título, que ponía "Tump" en vez de "Trump"
1
K
21
#82
Trent_Alexander_Arnold
*
#77
pues mientras puedas votar limpiamente y echar al presidente, sigue siendo una democracia. Y edito: separación de poderes.
2
K
21
#87
Tronchador.
#82
Pues ahí está la duda.
2
K
19
#90
Kantinero
#82
Pues anda que no costo echarle en las anteriores elecciones, invadieron el congreso incitados por el hijoputa naranja
0
K
12
#91
Varlak
*
#82
Pues exactamente eso es lo que estoy diciendo, que mi duda es que alguna de esas condiciones se cumpla
0
K
10
#78
Verdaderofalso
#66
#68
www.meneame.net/story/charlie-kirk-llama-identificacion-lgbt-contagio-
0
K
20
#81
capitan__nemo
¿Alguien a quien le han jodido la economia en Nevada?
Trump está destruyendo la economía del estado de Nevada [EN]
www.meneame.net/story/trump-esta-destruyendo-economia-estado-nevada
0
K
20
#48
Nitrous
*
No falla, cierto sector de menéame (escoria) se alegra de que (probablemente) asesinen a un tipo porque es de derechas / seguidor de Trump...
Cuando se cambien las tornas, los que se alegran correrán...
12
K
20
#50
ElenaCoures1
#48
Pues aun faltan los de la bandera falsa y el Mossad
0
K
7
#85
HeilHynkel
*
#48
<I>Cuando se cambien las tornas, los que se alegran correrán... </I>
¿Amenazando?
@admin
, creo que alguien no solo invita a la violencia, si no que amenaza al resto.
6
K
66
#101
Nitrous
*
#85
A seguir llorándole a los admin...
Mientras tanto seguid alegrándoos y celebrando que han matado a alguien porque no le bailaba el agua a la progresia...
Como ya he dicho, antes o después se cambiaran las tornas, y no es ni una amenaza, ni incitacion a la violencia a la que vosotros incitais continuamente por aquí... (siempre que sean de derechas) es un hecho y cuando ocurra, los que oí ríen, lloraran...
6
K
-11
#99
CerdoJusticiero
*
#48
¿Cuando se cambien las tornas?
Claro, porque ahora mismo es la todopoderosa izquierda la que se dedica a ir por ahí asesinando librepensadores.
Pobrecito, qué carencias.
0
K
10
#105
Nitrous
#99
Celebrad mientras podeis...
3
K
9
#41
ChukNorris
¿Qué quiere decir "aliado de Trump"? ¿Era político? ¿Ayudante? ¿Compartían algunas ideas?
1
K
20
#55
Supercinexin
#41
Regentaban juntos una heladería en Central Park.
1
K
19
#62
eltxoa
#41
Es similar al Ben shappiro. Un tío que entra en debates con gente de la izquierda americana. Es bastante odioso pero enfrente de la tontada woke parece el menos delirante.
No deberíamos importar el enfrentamiento que tienen en usa.
5
K
19
#66
angelitoMagno
#41
Lideró varias asociaciones de apoyo a Trump, como "Students for Trump"
en.wikipedia.org/wiki/Students_for_Trump
0
K
17
#68
Culpepper
#41
Es el cofundador de esto:
es.m.wikipedia.org/wiki/Turning_Point_USA
1
K
19
#56
A12345
¿Cómo iba vestido? ¿Seguro que no dijo nada para provocar el disparo? ¿Se defendió? ¿Dijo claramente "no quiero que me disparen"?
3
K
17
#84
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Otro caso mas de "republicano" que sufre un intento de asesinato (o asesinato si no sobrevive), luego los peligrosos son los fachas.
Otro recuerdo para el candidato colombiano al que un rojo mato hace poco, no paran
8
K
16
#1
Pivorexico
*
Editado.. el tipo parece desangrarse .
0
K
12
#9
trixk4
#1
Es una típica dolencia que sufre la gente en entornos dónde se venden rifles como si fuesen yogures.
28
K
259
#21
aPedirAlMetro
*
#9
Noticia de un miercoles cualquiera en USA.
1
K
14
#65
Trent_Alexander_Arnold
#9
y lo que pasó en japón o en otros países? No se Rick... a mi me da que la frase de que todos los espectros políticos tenemos que condenar esto me parece razonable para una democracia.
3
K
19
#77
Varlak
#65
Estoy 100% de acuerdo contigo, mi única duda es si USA sigue siendo una democracia
0
K
10
#100
Tronchador.
#65
En Estados Unidos el derecho a poseer armas está relacionado con una profunda creencia a que es necesario por si toca alzarse en armas contra el poder, no sé si es buena idea condenar la actuación de un ciudadano cumpliendo con sus derechos y deberes.
CC a
#77
1
K
11
#106
Trent_Alexander_Arnold
#100
suiza tiene armas igual y no tiene esos problemas, no tendrá más que ver con la locura estos caso extremos? Tu puedes comprar un arma pero matar a alguien es peor que en España, de esas cárceles no sales.
1
K
13
#104
Macnulti_reencarnado
#65
les puede el sectarismo. Están rotos por dentro.
1
K
18
#74
Varlak
#9
Y en ciertos contextos es bastante contagiosa
0
K
10
#79
TooBased
#9
Por suerte, es algo que para él merece la pena con tal de proteger la segunda enmienda.
Justo estaba diciendo algo sobre la violencia con armas cuando un disparo le atraviesa el cuello...
Justicia poética.
6
K
69
#120
obmultimedia
#9
Se sabe como esta la bala?
0
K
11
#15
aPedirAlMetro
*
#1
Mas que desangrarse, parece un glovo lleno de zumo de tomate tras pincharlo con un alfiler
1
K
18
#95
Tks4dTip
Terrible. Espero que lo puedan salvar. Es que no puede ser tan fácil conseguir un arma. Leo que ha sido un disparo a 200 metros de distancia. Un disparo así solo lo puede hacer alguien entrenando y con un arma de precisión. Qué triste la deriva de USA, la verdad. Nadie debería de alegrarse de algo así.
1
K
12
#117
Guarrior
#95
Bueno... no deseaba que le dispararan, pero ya que lo han hecho...
0
K
9
#122
SMaSeR
#95
200m ya son metros eh ..
Me recuerda al exmilitar que se subió en el campanario de un campus universitario y arrasó con todos desde arriba..., Charles Whitman.
0
K
7
#36
Mschumacher
Lo de prove me wrong por que era? Parece que hay alguien que se lo tomó a rajatabla
0
K
9
#80
Felón_Task
Joder si llegan lejos los Israelíes, no?
0
K
7
#93
Lutin
Parece ser que lo ha pelado un demócrata.
0
K
5
#17
focamonje
»
ver comentario
42
K
-205
#40
SVSRTZ
#17
No sabia que Netanyahu fuese de izquierdas la verdad.
8
K
77
#61
D303
#40
ES rojo bolivariano.
0
K
10
#89
Varlak
#17
Madre mia, menudo ridículo
Además ¿quien te dice que el asesino es de izquierdas?
1
K
13
#92
Sitopon
#17
reportado por bulo
2
K
23
«
1
2
»
Ver toda la conversación (
130
comentarios)
"Creo que vale la pena pagar el precio de, desafortunadamente, algunas muertes por arma de fuego cada año a cambio de que tengamos la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios." -- Charlie Kirk (2003)
Se podía no estar de acuerdo con el, era bastante capullo desde mi punto de vista, pero no justifica un disparo en el pecho....
www.meneame.net/story/charlie-kirk-dice-groenlandia-esta-lista-dispues
E iba bastante a saco contra los lgbti
www.meneame.net/story/charlie-kirk-llama-identificacion-lgbt-contagio-
No te preocupes. Ya se encargaran de culpabilizar a quien les interese.
.
.
CC #42
Es lo que tiene Streisand.
Otra fuente
www.reddit.com/r/CharlieKirkSupporters/s/SDDqvQrZYR
me cuesta creer que siga vivo vaya disparo , no se como han podido detener la hemorragia …
Me caía como una patada, sus discursos eran pateticos como un hombre discutiendo con bebés, pero joder esto no va a traer nada bueno
No se puede sobrevivir a eso.
En todo caso hablamos de usa, podria haberle disparado un mercenario, un loco, un niño o un perro. No tiene por que haber sido alguien que odiase la basura que salia por su boca.
"When will @FBIDirectorKash actually do something about the violence on the left?"
Otro.:
"Democrats need to be categorized as a terrorist organization!!!
They just assassinated a wonderful man because he is a Christian and he loves his country!!!! "
Pues yo diría que con una media de unos 600 tiroteos masivos (cuatro o más personas son disparadas, heridas o muertas, excluyendo al tirador) al año la violencia es una parte intrínseca y muy importante de su sociedad y su cultura. Así que no sólo tiene un lugar, tiene un lugar hermoso y preferente.
Vaya día...
www.youtube.com/watch?v=EFuTNHCQbEw
goregrish.com/threads/charlie-kirk-got-shot.163470/
www.mediamatters.org/charlie-kirk/charlie-kirk-its-worth-have-cost-unf
Trump está destruyendo la economía del estado de Nevada [EN]
www.meneame.net/story/trump-esta-destruyendo-economia-estado-nevada
Cuando se cambien las tornas, los que se alegran correrán...
<I>Cuando se cambien las tornas, los que se alegran correrán... </I>
¿Amenazando? @admin, creo que alguien no solo invita a la violencia, si no que amenaza al resto.
Mientras tanto seguid alegrándoos y celebrando que han matado a alguien porque no le bailaba el agua a la progresia...
Como ya he dicho, antes o después se cambiaran las tornas, y no es ni una amenaza, ni incitacion a la violencia a la que vosotros incitais continuamente por aquí... (siempre que sean de derechas) es un hecho y cuando ocurra, los que oí ríen, lloraran...
Pobrecito, qué carencias.
No deberíamos importar el enfrentamiento que tienen en usa.
en.wikipedia.org/wiki/Students_for_Trump
es.m.wikipedia.org/wiki/Turning_Point_USA
Otro recuerdo para el candidato colombiano al que un rojo mato hace poco, no paran
CC a #77
Justo estaba diciendo algo sobre la violencia con armas cuando un disparo le atraviesa el cuello...
Justicia poética.
Me recuerda al exmilitar que se subió en el campanario de un campus universitario y arrasó con todos desde arriba..., Charles Whitman.
Además ¿quien te dice que el asesino es de izquierdas?