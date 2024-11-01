Disidencias de las FARC llaman a una alianza armada regional contra EEUU

El líder de una de las principales disidencias de las FARC, Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, llamó a conformar una alianza armada regional con otros grupos insurgentes y paramilitares para enfrentar a Estados Unidos, tras la reciente intervención militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. En un video difundido a través de redes sociales, Iván Mordisco invitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la Segunda Marquetalia, al Ejército Popular de Liberación (EPL) y a la Coordinadora Nacional...