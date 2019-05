Diseñando un traje espacial para caminar por la Luna en 2024

Hablamos de los trajes espaciales. A primera vista podríamos pensar que los astronautas ya usan escafandras en sus viajes orbitales y que, por tanto, solo habría que adaptarlos para la Luna, ¿no? Pues no. No es tan simple. Todas las naves tripuladas que están siendo desarrolladas en EEUU en estos momentos no disponen de trajes espaciales para salir al exterior del vehículo. Lo que sí llevarán los astronautas son trajes de presión intravehiculares, que no permiten el acceso al exterior y, menos aún, a la superficie lunar.