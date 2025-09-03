edición general
Del discurso de odio contra los migrantes a las acciones concretas violentas: “La extrema derecha necesita demonizar a un grupo”

El aumento de los mensajes racistas en el discurso político de la derecha y la ultraderecha en España está favoreciendo la normalización de los discursos de odio que vinculan falsamente inmigración y delincuencia. A los prejuicios y clima de desconfianza que genera la difusión de este tipo de mensajes, se suma el incremento de episodios discriminatorios hacia esta comunidad, incluyendo agresiones verbales y físicas, como ocurrió el pasado mes de julio en Torre Pacheco, Murcia, donde se desató una oleada de disturbios racistas.

#4 tromperri *
Si solo fuese a un grupo… demoniza a todo el que no está dentro de su grupo de meapilas hipócritas, blancos, machistas, homófobis, vestidos de cayetanitos de quiero y no puedo, defensores del interés del patrón y nacionalistas españoles.
#1 CosaCosa
Es que si o, no podemos encontrar trabajo al verdadero enemigo.igo, que es el capital y empezar la revolución.
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 Si crees que esta generación (me refiero a las generaciones actuales del mundo occidental) está preparada para empezar una revolución es que aún crees en los reyes magos.
AntiTankie #2 AntiTankie
En Dinamarca lo arreglaron rápido
