Del discurso de odio contra los migrantes a las acciones concretas violentas: “La extrema derecha necesita demonizar a un grupo”

El aumento de los mensajes racistas en el discurso político de la derecha y la ultraderecha en España está favoreciendo la normalización de los discursos de odio que vinculan falsamente inmigración y delincuencia. A los prejuicios y clima de desconfianza que genera la difusión de este tipo de mensajes, se suma el incremento de episodios discriminatorios hacia esta comunidad, incluyendo agresiones verbales y físicas, como ocurrió el pasado mes de julio en Torre Pacheco, Murcia, donde se desató una oleada de disturbios racistas.