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El director de Infowars emite un comunicado de urgencia [EN]  

Tim Heidecker ofrece información actualizada sobre el futuro de InfoWars y atiende llamadas de los espectadores, entre ellos el presidente Donald J. Trump.

| etiquetas: tim heidecker , infowars , alex jones , the onion
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