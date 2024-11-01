edición general
Directo | Protestas en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Macron

Sigue en directo las protestas en París en el décimo día de huelgas contra la reforma de las pensiones del gobierno francés.

Milmariposas #1 Milmariposas
Y mientras tanto, en el Hôtel de Matignon, Macron está nombrando oficialmente a Lecornu como primer ministro.

De verdad que esto es muy berlanguiano. O dadaísta, o absurdo. :-/
#3 amusgada
#1 Lecornu, que venía de ser el más joven Ministro de Defensa y al que le gustan más los pepinos que las pensiones, vaya otoño les espera putain!
cocolisto #2 cocolisto
Los ciudadanos franceses vuelven a recordar que la toma de la Bastilla está presente ante la deriva impopular de Macron y su sistema excluyente.
efectogamonal #4 efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Habrá que luchar de otra manera, porque en Francia llevan ya lustros de batallas campales en las calles, cientos de tuertos a bolazos, barrios enteros destruidos, coches de policía volcados y quemados...

...y luego sus presidentes uno detrás de otro colándoles siempre, una y otra y otra vez todo tipo de reformas laborales y recortes de derechos, sin parar, invariablemente.

Igual lo que hace falta es menos "lucha" y más urnas. Manifestarse, sólo por el mero hecho de salir a pasear…   » ver todo el comentario
