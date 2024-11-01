·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10721
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7297
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5927
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6295
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
5187
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
448
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
488
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
358
Estallan protestas contra Trump en un restaurante de Washington D. C. mientras la gente le grita a la cara [Eng]
473
Nacho Duato denuncia una campaña de censura: "Todo por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas"
317
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
62
clics
Directo | Protestas en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Macron
Sigue en directo las protestas en París en el décimo día de huelgas contra la reforma de las pensiones del gobierno francés.
|
etiquetas
:
protestas
,
huelga
,
parís
,
directo
15
3
0
K
308
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
308
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Milmariposas
Y mientras tanto, en el Hôtel de Matignon, Macron está nombrando oficialmente a Lecornu como primer ministro.
De verdad que esto es muy berlanguiano. O dadaísta, o absurdo.
3
K
59
#3
amusgada
#1
Lecornu, que venía de ser el más joven Ministro de Defensa y al que le gustan más los pepinos que las pensiones, vaya otoño les espera putain!
0
K
7
#2
cocolisto
Los ciudadanos franceses vuelven a recordar que la toma de la Bastilla está presente ante la deriva impopular de Macron y su sistema excluyente.
1
K
39
#4
efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
0
K
20
#5
Supercinexin
#4
Habrá que luchar de otra manera, porque en Francia llevan ya lustros de batallas campales en las calles, cientos de tuertos a bolazos, barrios enteros destruidos, coches de policía volcados y quemados...
...y luego sus presidentes uno detrás de otro colándoles siempre, una y otra y otra vez todo tipo de reformas laborales y recortes de derechos, sin parar, invariablemente.
Igual lo que hace falta es menos "lucha" y más urnas. Manifestarse, sólo por el mero hecho de salir a pasear…
» ver todo el comentario
0
K
16
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De verdad que esto es muy berlanguiano. O dadaísta, o absurdo.
...y luego sus presidentes uno detrás de otro colándoles siempre, una y otra y otra vez todo tipo de reformas laborales y recortes de derechos, sin parar, invariablemente.
Igual lo que hace falta es menos "lucha" y más urnas. Manifestarse, sólo por el mero hecho de salir a pasear… » ver todo el comentario