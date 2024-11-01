edición general
El diputado Jaime de Llano vota de forma ilegal

Intento de pucherazo del Partido Popular en Comisión del Congreso de los Diputados.

Es del PP nada nuevo, circulen esta en su ADN.
Sinvergüenza y tramposo hasta en el solitario.
Y la sanción es...?
