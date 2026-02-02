La diputada Kelly Morrison describe las «horribles» condiciones dentro del edificio Whipple (ENG)

Un juez federal ha bloqueado temporalmente una política de la administración Trump que prohibía a los miembros del Congreso realizar visitas de supervisión sin previo aviso a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La orden de emergencia restablece los derechos de supervisión del Congreso, permitiendo a los legisladores entrar en las instalaciones del ICE sin previo aviso, hablar con los detenidos e investigar las condiciones, como el hacinamiento, el uso de grilletes, etc.