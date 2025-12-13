Dios no existe porque no puede crear 1+1=3

Un universo o multiverso sin sentido, caótico, aleatorio, no es un universo ni multiverso. Si la única manera de construir un universo o multiverso con sentido, no caótico o aleatorio, es hacerlo de forma inteligente, calculada, lógica, consistente, causal, ordenada, mecánica e inteligible, entonces dos consecuencias son inevitables: 1º) las solas leyes lógicas causales mecánicas bastan para explicar ese universo o multiverso; 2º) y además, si hubiera un dios, o atributos "divinos" como la mente, la consciencia, la voluntad, la libertad, la intención, la bondad o la divinidad misma, estos no podrían ser causa de ese universo o multiverso causal y mecánico, sino consecuencia suya, es decir, que las solas leyes lógicas causales bastarían para explicar, no solo el universo o multiverso, sino también esas "divinidades".

Dicho de otra forma: lo lógico no es lógico porque así sea dicho por la persona de un dios, o por su mente, o por su consciencia, o por su voluntad, o por su bondad, es al contrario: dios, su mente, su consciencia, su voluntad y su bondad lo dicen porque es lógico. Es lo lógico lo que esclaviza, precondiciona y explica a dios, a la persona, a la mente, a la consciencia, a la voluntad y a la bondad, no al contrario. Todas estas entidades deben guiarse y fundarse en la lógica incluso a la hora de establecer premisas, pues las premisas no pueden ser inconsistentes entre sí, no deben poder derivarse unas de otras, y no pueden consistir en meras vaguedades que no se presten a las leyes del razonamiento lógico.

Es decir:

1 + 2 = 3 no puede ser cierto porque una persona o una mente (ya sean divinas o no) tengan la voluntad y la intención de elegir que sea cierto. Así que tiene que ser al contrario: una persona o una mente solo pueden tener la voluntad y la intención de elegir que 1 + 2 = 3 porque esto sea cierto de antemano.

1 + 2 = 3 no puede ser cierto porque una consciencia (ya sea divina o no) sea consciente de ello. Así que tiene que ser al contrario: una consciencia solo puede ser consciente de que 1 + 2 = 3 porque esto sea cierto de antemano.

1 + 2 = 3 no puede ser cierto porque una persona tenga la bondad de que lo sea. Así que tiene que ser al contrario: una persona considera que es bondadoso que 1 + 2 = 3 porque esto sea cierto de antemano.

No puede existir ningún dios porque ningún dios sería capaz de hacer que 1 + 2 = 10 . Es la verdad de 1 + 2 = 3 lo que justifica y explica el deseo de dios de 1 + 2 = 3 ; no es el deseo de dios de que 1 + 2 = 3 lo que justifica y explica la verdad de 1 + 2 = 3 .

La lógica, la inteligibilidad, las leyes racionales, lo gobiernan todo, incluso a los dioses.

Dios no puede escribir recto en renglones torcidos. La omnipotencia no lo es para ser inconsistente.