edición general
17 meneos
24 clics
El dinero del autobús no es salario: el Supremo desmonta el argumento de Eurest para no pagar más a sus trabajadores

El dinero del autobús no es salario: el Supremo desmonta el argumento de Eurest para no pagar más a sus trabajadores

Había una vez un plus de transporte. No era mucho —41,66 euros al mes— pero era lo que era: una compensación para que los trabajadores de Eurest en Murcia pudieran permitirse ir al trabajo. Con los años, el convenio colectivo cambió, el plus cambió de nombre, y cuando llegó 2023 y subió el salario mínimo, la empresa tuvo una idea: ese dinero, el del desplazamiento, podía servir para cubrir la diferencia. Así no habría que pagar más.

| etiquetas: trabajo , autobús , salario mínimo , extrasalarial , eurest
14 3 0 K 151 actualidad
4 comentarios
14 3 0 K 151 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Hay que ser avaro hijo de perra.
3 K 51
Malinois #4 Malinois
#2 a ver,que en un hospital PÚBLICO (Hospital Grande Covian, Arriondas, Asturias) esta empresa te cobra EL VASO DE CARTÓN en el que te ponen el café.
Avaros son.
Miserables también
1 K 24
senfet #1 senfet
Un concepto es salarial si retribuye trabajo; es extrasalarial si compensa gastos que el trabajador ha de asumir para desempeñarlo.

Aplicando ese criterio al plus de transporte original del Convenio de Hostelería de Murcia de 2008, el Supremo no tiene dudas: era extrasalarial.

Tenía una cuantía razonable para compensar gastos de desplazamiento, se devengaba solo en los meses trabajados —no en vacaciones ni en pagas extras— y el propio convenio la calificaba como tal.
3 K 42
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Deberian de revisar a todas esas empresas que absorben las subidas del SMI con los pluses y complementos.
1 K 21

menéame