Dimite el CEO de DP World tras aparecer en los archivos de Epstein con correos comprometedores

El reciente escándalo que involucra a Ahmed bin Sulayem, presidente y consejero delegado de DP World, ha conmocionado al mundo empresarial tras su dimisión luego de que su nombre apareciera en los polémicos archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según documentos desclasificados, el congresista Thomas Massie, republicano de Kentucky, identificó a Bin Sulayem como destinatario de inquietantes correos electrónicos enviados por Epstein.