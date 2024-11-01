edición general
La diferencia de trato entre la Cadena Ser y la Cope sobre Palestina en La Vuelta

javierchiclana
¿Qué se le puede pedir al medio de difusión de la secta Católica española? Que esté al lado de la derecha y enfrentada al más débil. :ffu:

Entreguémosles miles de millones anuales y la mente de nuestros niños en las propias escuelas :wall:
yoma
Lo de la COPE es normal, hay que besar la mano del amo que te da de comer (mode Los Santos Inocentes). :troll:
mmlv
Es brutal la falta de empatía y humanidad de quienes dicen ser cristianos
maquingo
Mismas mierdas pero con distinto envoltorios
#3 Xidaug
oye creéis que hay diferencia de trato entre agresores/invasores israelís y rusos? Aún no he visto ningún boicot al supermercado Dia… cuyo dueño es Mijaíl Fridman, oligarca ruso históricamente vinculado al círculo de poder de Putin…
woody_alien
#3 Actualízate, Fridman ya no pinta mucho desde 2023.
#6 Xidaug
#4 jajaja es que sois indigentes mentales, también es culpa de que los medios os hacen creer y pensar lo que les da la gana.

www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12761021/04/24/la-justicia
