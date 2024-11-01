edición general
Diez libros para entender Irán

Cómo funciona por dentro la República Islámica, sus orígenes, su política exterior y la vida y las protestas contra la represión. Recomendaciones del equipo y colaboradores de El Orden Mundial.

| etiquetas: libros , irán
Pertinax #2 Pertinax *
Veo que Persépolis ya está. Bien.
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
'Mujer vida y libertad' y 'Persépolis' de Marjane Satrapi
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Diccionario farsi-español
ElBeaver #4 ElBeaver
Human Rights Watch tiene una sección sobre Irán.
