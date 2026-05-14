edición general
3 meneos
28 clics
Un diente de 59.000 años de antigüedad ofrece una visión excepcional de cómo los neandertales abordaban un problema médico

Un diente de 59.000 años de antigüedad ofrece una visión excepcional de cómo los neandertales abordaban un problema médico

El diente destacaba entre las docenas de otros hallados en la cueva porque su corona presentaba un orificio profundo e irregular que se extendía hasta la cámara pulpar, la cavidad interna que contiene nervios y vasos sanguíneos. La perforación parecía una cavidad dolorosa que ocupaba la mayor parte de la superficie masticatoria del diente. Los científicos quedaron aún más intrigados al descubrir arañazos en el diente alrededor del orificio, lo que sugería manipulación con algún tipo de herramienta.

| etiquetas: diente , neandertales , medicina
3 0 0 K 42 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 42 cultura
#1 wendigo *
Muy curioso e interesante...pero, joder... que dolor solo de leerlo

Saludos
0 K 10

menéame