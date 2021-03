Que dicen algunos “riders” que quieren ser autónomos

En la foto aneja podéis ver a un “rider” diciendo que quiere ser autónomo y que no se metan con la empresa en la que trabaja ni la obliguen a hacerle un contrato de trabajo. No os extrañe, porque muchos laboreros ya habréis visto que en los últimos días ha habido manifestaciones de “riders” en las que piden que no se apruebe la futura “ley de riders” y que les dejen ser autónomos porque les gusta. O algo así, ya que no lo explican bien porque realmente lo que piden no solo es inexplicable y absurdo sino que además es imposible legalmente.