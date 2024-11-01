edición general
Díaz se la juega con la reducción de jornada frente a la alianza de la CEOE formada por PP, Vox y Junts

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, sin merma salarial, deberá afrontar el debate de las enmiendas a la totalidad antes de lo previsto, debido a un fallo de cálculo del Gobierno de coalición, y lo hará con una mayoría de derechas que se ha unido para tumbar la reforma. ( ... ) "Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia es infinita", garantiza la ministra de Trabajo, que no cederá en su pretensión de dar cumplimiento a la promesa con la que vertebró su última campaña electoral y el pacto de Gobierno.

mariKarmo #1 mariKarmo
Los hijos de puta de la derecha nos van a joder. Les importamos una mierda. No quieren que disfrutemos de más tiempo libre para nuestra vida.

Malditos cabrones, les deseo lo peor en la vida
4 K 50
Aguarrás #2 Aguarrás *
Si tienes a toda la derecha echando espuma por la boca y de uñas, garantizado que la reforma es beneficiosa para los trabajadores. :hug:
Pd: #1 A la derecha sólo le importa el beneficio. Si te mueres tú y el resto del mundo de hambre les da igual. Son el egoísmo cortoplacista aplicado a la vida.
A la de los demás, claro. Para las suyas no. :roll:
6 K 81
#6 Cntrl
#1 Habla con tus representantes sindicales, en mi convenio hace muchos años que hacemos 37 horas semanales y ahora luchamos por las 35
0 K 6
Ludovicio #4 Ludovicio
Estas cosas parece que no las tiene en cuenta la gente a la hora de votar.
1 K 28
mariKarmo #5 mariKarmo
#4 Los políticos han conseguido lo que buscaban. La gente ya no vota en función de las propuestas o para mejorar su vida. Votan para que al que no votan no salga. Y ya está.

Así luego el gobernante tiene chancha para hacer lo que le salga de los huevos.
0 K 14
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
La CEOE sabe cuáles son los suyos. La pena es que muchos curritos, no.
1 K 25

