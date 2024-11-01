Díaz se la juega con la reducción de jornada frente a la alianza de la CEOE formada por PP, Vox y Junts

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, sin merma salarial, deberá afrontar el debate de las enmiendas a la totalidad antes de lo previsto, debido a un fallo de cálculo del Gobierno de coalición, y lo hará con una mayoría de derechas que se ha unido para tumbar la reforma. ( ... ) "Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia es infinita", garantiza la ministra de Trabajo, que no cederá en su pretensión de dar cumplimiento a la promesa con la que vertebró su última campaña electoral y el pacto de Gobierno.