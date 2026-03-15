Diario Red. Elecciones Castilla y León. Seguimiento del proceso electoral y opinión

#9: «#7 Lo que veo claro es que la gente vota en contra del ODIO. Y ya se está viendo en las últimas 3 elecciones quienes son los que no tienen votos...
Esto es así: tenemos 4 putos retrasados mentales sembrando ODIO en España. Estos retrasados mentales es gente que dice que todo el que no piensa como ellos es ODIO. Entonces la gente no dice nada, se calla no vaya a ser que le cancelen. Luego llegan elecciones, que afortunadamente el voto es (sigue siendo) privado y... ahí lo tienes. A los retrasados mentales no les votan ni en su casa.
A mamarla!»