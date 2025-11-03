Diana Morant: "Me atrevería a decir que el PP valenciano ha negociado el sucesor de Mazón antes con Abascal que con Feijóo"

La líder socialista en Valencia, Diana Morant, considera que la dimisión de Mazón "es un alivio", pero lamenta que se vaya a "cobijar" en el acta de diputado "por miedo a la Justicia" y por ello, ha asegurado en Hoy por Hoy que es un "fraude" de solución: "La mayoría parlamentaria que existe en el Parlament no responde a la mayoría del pueblo, no puede robarle la decisión de cambiar de rumbo. La mayoría de PP y Vox, negacionista y recorte de servicios públicos".