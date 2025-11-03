edición general
14 meneos
16 clics
Diana Morant: "Me atrevería a decir que el PP valenciano ha negociado el sucesor de Mazón antes con Abascal que con Feijóo"

Diana Morant: "Me atrevería a decir que el PP valenciano ha negociado el sucesor de Mazón antes con Abascal que con Feijóo"

La líder socialista en Valencia, Diana Morant, considera que la dimisión de Mazón "es un alivio", pero lamenta que se vaya a "cobijar" en el acta de diputado "por miedo a la Justicia" y por ello, ha asegurado en Hoy por Hoy que es un "fraude" de solución: "La mayoría parlamentaria que existe en el Parlament no responde a la mayoría del pueblo, no puede robarle la decisión de cambiar de rumbo. La mayoría de PP y Vox, negacionista y recorte de servicios públicos".

| etiquetas: diana morant , abascal , feijóo , valencia , mazón
11 3 0 K 94 actualidad
5 comentarios
11 3 0 K 94 actualidad
#1 Leon_Bocanegra *
Madre mía , estoy viendo la declaración de Feijoo ahora mismo. Que hijo de la gran fruta. Hay que ser sinvergüenza, miserable, rastrero,caradura... En resumen, hay que ser del PP para decir la sarta de hijoputeces que ha dicho.
10 K 114
Battlestar #4 Battlestar
#1 Mazon dimite pero no convoca elecciones
Pedro tendría que dimitir y convocar elecciones xD
2 K 27
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 la doble vara de medir.
0 K 11
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Feijóo no ha negociado antes que VOX porque no ha querido
1 K 17
GEP_Gun #3 GEP_Gun *
el pp esta intentando ganar tiempo, como alvise en la eurocamara, para seguir en el poder en valencia y por si "les favorece la suerte" porque saben que tienen las de perder alli y en casi todo el territorio nacional van a necesitar asociarse con los de vox para gobernar, que estos ultimos van a ser los mayores beneficiarios de la deriva pepera
0 K 9

menéame