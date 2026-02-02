El día que el Támesis quedó helado. Henry Purcell y el Gran Invierno (1684-1691)

En los siglos que van de la Edad Media a la Edad Contemporánea se dieron inviernos verdaderamente fríos. De ello dieron fe artistas como el holandés Abraham Hondius o el inglés Thomas Wyke, que reflejaron en pintura cómo el río Támesis quedó helado en 1684. También el músico Henry Purcell aludió al asunto en su ópera "El rey Arturo" (1691). Esa situación se mantuvo periódicamente hasta la demolición del Puente Viejo en 1814, que permitió correr el agua eitando su congelación, y la suavización de las temperaturas en 1890.