En España, el Día del Perro Sin Raza se celebra todos los años el 28 de Mayo. Estos animales tienen el mismo encanto que los canes considerados de raza pura. Es importante que nos asesoremos antes de gastar elevadas sumas de dinero en un canino. Hay muchos que están necesitando un hogar, y no son queridos por el tema de la raza. Este aspecto no debe ser el más importante. Lo básico es su relación con nosotros, no su apariencia.