Día Internacional del Orangután: 9 datos clave y qué amenazas enfrenta para su supervivencia  

El Día Internacional del Orangután se celebra cada 19 de agosto. Esta efeméride busca no solo reconocer la importancia biológica de estos animales, sino también alertar sobre la dramática situación de sus poblaciones en estado salvaje. 2. “Orangután” significa “persona del bosque”. El término orangután proviene del malayo e indonesio: “orang” significa “persona” y “hutan” se traduce como “bosque”. Así, su nombre refleja la profunda relación de estos primates con el entorno selvático que habitan.