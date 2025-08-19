edición general
6 meneos
5 clics

Día Internacional del Orangután: 9 datos clave y qué amenazas enfrenta para su supervivencia  

El Día Internacional del Orangután se celebra cada 19 de agosto. Esta efeméride busca no solo reconocer la importancia biológica de estos animales, sino también alertar sobre la dramática situación de sus poblaciones en estado salvaje. 2. “Orangután” significa “persona del bosque”. El término orangután proviene del malayo e indonesio: “orang” significa “persona” y “hutan” se traduce como “bosque”. Así, su nombre refleja la profunda relación de estos primates con el entorno selvático que habitan.

| etiquetas: orangután , animal , bosque , internacional
5 1 1 K 60 actualidad
2 comentarios
5 1 1 K 60 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Joder, y mira que los de VOX se quejaban que no tenía un día propio ... aquí lo tienes. :roll:
0 K 16
OCLuis #2 OCLuis
Lo mismo que dicen que todo lo que molesta a la derecha es woke, todo lo que afecta a la estabilidad y a la continuidad de las cosas (biodiversidad, clima, hábitats, pureza, etc...) tiene una sola causa: el sistema económico imperante en el mundo que solo sabe crecer y aumentar el infierno en el que ha convertido nuestras vidas destruyendo y devorando precisamente el único planeta conocido capaz de albergar vida.
0 K 13

menéame