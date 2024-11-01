El día que España montó una empresa para lograr su mayor fantasía imperial: convertir China en parte de España

Algunas de las mayores ambiciones históricas empezaron con ideas que, sobre el papel, parecían sorprendentemente simples. Durante la expansión europea en Asia, no era raro que informes y cartas describieran territorios lejanos como lugares ricos y accesibles, listos para ser influenciados con relativa facilidad. En más de una ocasión, esas descripciones optimistas acabaron marcando decisiones estratégicas que luego chocaron de frente con una realidad mucho más compleja de lo esperado.