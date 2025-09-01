Dewey Readmore Books, el bibliotecario que conmovió al mundo: "Era como una mezcla entre Buda y Superman"

Dewey Readmore Books convertiría la biblioteca local en un lugar no solo de lectura y estudio, sino de consuelo y compañía. Dewey no solo vivió en la biblioteca; se convirtió en su alma. Su carácter pronto sorprendió a todos. "Era como una mezcla entre Buda y Superman", relataba Vicki con humor. "Los ancianos venían no solo por libros, venían por Dewey", explicó una usuaria habitual. Llegó gente desde todo el país, periodistas, escritores y artistas atraídos por su figura.