3
meneos
28
clics
Detienen a un tío de Marc y Álex Márquez por su presunta colaboración en el asesinato de un contrabandista en Lleida
Según la investigación desvelada por 'El Mundo', el familiar del piloto era el implicado más cercano a la víctima mortal.
|
etiquetas
:
marc márquez
,
lleida
3
0
3
K
11
actualidad
3 comentarios
actualidad
#1
autonomator
"un tío político cercano a los corredores,"
La portera de mi casa
se purga con clorato de potasa,
sin embargo, la de enfrente
se purga con clorato efervescente.
Son distintas las maneras
que tienen de purgarse las porteras
0
K
13
#3
MacMagic
#1
Es que si no ponen algo relacionado con los Márquez la noticia pierde fuelle por todos lados y no hay clickbait.
0
K
9
#2
Torrezzno
Iba como una moto
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
