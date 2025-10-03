Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: "Aún tengo el susto en el cuerpo"

El arzobispo Jesús Sanz Montes ofició ayer, con el apoyo de Javier Gómez Cuesta y Francisco Javier Suárez, la misa por los Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional que se llevó a cabo en la iglesia de San Pedro. En su homilía, celebró el encuentro de los diferentes estamentos culturales, sociales, militares e internos de la Iglesia, recordando: "Si somos un pueblo cristiano, tenemos que mantener y celebrar estas referencias, que no son un adorno piadoso, sino un reclamo. Los Ángeles Custodios son ese reclamo para la Policía Nacional",