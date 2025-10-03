Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: "Aún tengo el susto en el cuerpo"

El arzobispo Jesús Sanz Montes ofició ayer, con el apoyo de Javier Gómez Cuesta y Francisco Javier Suárez, la misa por los Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional que se llevó a cabo en la iglesia de San Pedro. En su homilía, celebró el encuentro de los diferentes estamentos culturales, sociales, militares e internos de la Iglesia, recordando: "Si somos un pueblo cristiano, tenemos que mantener y celebrar estas referencias, que no son un adorno piadoso, sino un reclamo. Los Ángeles Custodios son ese reclamo para la Policía Nacional",
Curioso lenguaje. Yo no lo llamaría perdón porque se supone que no hacía nada malo (salvo quizás estar en un sitio equivocado en el momento equivocado)
Hombre, es uno de los capos de la mayor organización criminal y delictiva de la historia de la humanidad, si te parece poco.
Por cierto, ¿Hay imágenes de la "detención"?
Lo digo porque yo, de la palabra de un arzobispo, me creo bien poco.
..un momento de tensión que vivió recientemente en su viaje a México, donde están impulsando una misión diocesana "en una zona realmente complicada de inmensa violencia". "Yendo a una de las comunidades más elevadas en la montaña, fui detenido por un grupo de encapuchados que me apuntaron con sus metralletas, hasta que les expliqué quién era y a dónde iba y me perdonaron, dejándome continuar. El susto lo tengo todavía en el cuerpo"