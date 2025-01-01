Detenidos en Valencia por robar lápidas de bronce centenarias del cementerio general

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres como presuntos autores del hurto de cuatro lápidas de bronce con una antigüedad de casi cien años del cementerio general de la ciudad, cuyo valor de mercado se calcula entre los 20.000 y 30.000 euros. Los detenidos, de 45 y 52 años de edad respectivamente, empleaban para cometer los hurtos el vehículo de la empresa de mármoles para la que trabajaba uno de ellos a fin de no levantar sospechas, informa la Policía Nacional. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz