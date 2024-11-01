edición general
Detenidos los propietarios de una perra que murió deshidratada tras ser abandonada en una cuneta en Logroño

El animal falleció en el veterinario por extrema deshidratación.

perro, logroño, maltrato animal
