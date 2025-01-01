Detenidos dos ladrones disfrazados de mujer en pleno atraco en una joyería de Sarrià

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron el pasado 4 de agosto a dos hombres de 27 y 35 años, como presuntos autores de un robo violento en una joyería ubicada en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. «Dos hombres vestidos con ropa de mujer, pechos falsos, pelucas y maquillaje intentan robar joyas valoradas en más de 300.000 euros en una joyería del distrito de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)», ha informado la Policía de la Generalitat en un vídeo de los hechos difundido en las redes sociales.