Detenidos cuatro hombres vinculados a Núcleo Nacional por hacer pintadas contra el islam, los inmigrantes y los partidos de izquierdas

Actuaban en Sant Boi de Llobregat y normalmente hacían las acciones cerca de un oratorio islámico y en comercios de gente extrangera.

Ley antiterrorista a esa gentuza ya!
Magaya...
Esa escoria racista es la que sobra en España y no los que vienen a ganarse el pan a nuestro país.
