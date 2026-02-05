·
Detenidos cuatro hombres vinculados a Núcleo Nacional por hacer pintadas contra el islam, los inmigrantes y los partidos de izquierdas
Actuaban en Sant Boi de Llobregat y normalmente hacían las acciones cerca de un oratorio islámico y en comercios de gente extrangera.
etiquetas
nazis
ataques racistas
actualidad
#2
freeclimb
Ley antiterrorista a esa gentuza ya!
#1
Dakaira
Magaya...
#3
laruladelnorte
Esa escoria racista es la que sobra en España y no los que vienen a ganarse el pan a nuestro país.
