Detenidos 16 ocupantes del cayuco en el que murieron decenas de personas en agosto en Gran Canaria

La Policía ha detenido a 16 ocupantes del cayuco rescatado a la deriva por Salvamento Marítimo al sur de Canarias el 24 de agosto después de que murieran varias decenas de las personas que iban en él, por su presunta implicación en los hechos que sucedieron a bordo, que incluyen posibles muertes violentas(..)testimonios ofrecidos por varios de los 251 supervivientes, que aseguran que el cayuco partió con más de 300 personas a bordo (cifra que algunos elevan a 320).