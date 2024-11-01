·
4
meneos
54
clics
Detenido tras una brutal agresión a un vecino cuya mascota se colaba en su casa
Un hombre, de nacionalidad española y 30 años de edad, ha sido detenido en Palma tras agredir a su vecino porque la mascota de este se colaba en su casa.
#1
XXguiriXX
Pff que vengan los perretes del barrio es lo más normal del mundo y nunca es una molestia. Supongo que el que se colaba era un gato.
0
K
12
#3
usuarioeliminado
#1
perretes
.
0
K
6
#5
ur_quan_master
*
#1
claro. Quién no quiere a un pxto perro del vecino molestando en casa.
#4
mientras exista el toreo toda la ley de protección animal es injusta y absurda
0
K
11
#6
ingenierodepalillos
#5
Ya, pero las prótesis dentales valen una pasta y al igual que las multas, son bastante incómodas.
0
K
11
#7
ur_quan_master
#6
se puede ir por lana y salir trasquilado.
0
K
11
#2
Kuruñes3.0
Lo suyo hubiera sido tirar a Michi por la ventana a la tercera infracción. Una vida menos.
1
K
6
#4
ingenierodepalillos
*
#2
La incitación al delito (o instigación) es el acto de persuadir, animar o inducir intencionalmente a otra persona a cometer un acto ilegal, sin participar directamente en su ejecución, y es sancionada penalmente como un delito en sí mismo, con penas que varían según la gravedad del delito instigado, como homicidio o hurto, y que puede ser pública o privada.
El delito de maltrato animal consiste en causar lesiones a un animal, fuera de las actividades reguladas legalmente y por cualquier…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
