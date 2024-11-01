edición general
Detenido tras una brutal agresión a un vecino cuya mascota se colaba en su casa

Detenido tras una brutal agresión a un vecino cuya mascota se colaba en su casa

Un hombre, de nacionalidad española y 30 años de edad, ha sido detenido en Palma tras agredir a su vecino porque la mascota de este se colaba en su casa.

#1 XXguiriXX
Pff que vengan los perretes del barrio es lo más normal del mundo y nunca es una molestia. Supongo que el que se colaba era un gato.
0 K 12
#3 usuarioeliminado
#1 perretes. :palm: :palm: :palm:
0 K 6
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#1 claro. Quién no quiere a un pxto perro del vecino molestando en casa.

#4 mientras exista el toreo toda la ley de protección animal es injusta y absurda
0 K 11
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#5 Ya, pero las prótesis dentales valen una pasta y al igual que las multas, son bastante incómodas.
0 K 11
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 se puede ir por lana y salir trasquilado.
0 K 11
#2 Kuruñes3.0
Lo suyo hubiera sido tirar a Michi por la ventana a la tercera infracción. Una vida menos.
1 K 6
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#2 La incitación al delito (o instigación) es el acto de persuadir, animar o inducir intencionalmente a otra persona a cometer un acto ilegal, sin participar directamente en su ejecución, y es sancionada penalmente como un delito en sí mismo, con penas que varían según la gravedad del delito instigado, como homicidio o hurto, y que puede ser pública o privada.

El delito de maltrato animal consiste en causar lesiones a un animal, fuera de las actividades reguladas legalmente y por cualquier
0 K 11

