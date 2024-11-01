edición general
Detenido en Rusia el vicegobernador prorruso en Zaporiyia por su presunto rol en una trama de fraude

Un tribunal ruso ha ordenado este jueves la detención cautelar del vicegobernador de la ocupación rusa en la región ucraniana de Zaporiyia, Oleksandr Zinchenko, en relación a una trama de fraude a gran escala y ante la sospecha de que pudiera intimidar a testigos. "Al ocupar el alto cargo de vicegobernador, (el acusado) puede utilizar sus conexiones y conocidos personales en las fuerzas del orden y organismos gubernamentales para obstruir una investigación objetiva y exhaustiva de un caso penal y su consideración ante el tribunal, así como para

suppiluliuma #1 suppiluliuma
Una vez más, se demuestra que Ucrania es "el país más corrupto de Europa".

Eh, ¡un momento! :troll:
Cantro #2 Cantro
#1 lo sorprendente en este caso es que detengan a alguien
#5 yarkyark
#2 Cierto. Cuando no pagas tu cuota lo normal suele ser caer por una ventana....
Guanarteme #3 Guanarteme
#1 La diferencia es que la corrupción rusa se la pagan ellos y la ucraniana la pagamos nosotros, Supilú.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Aleksandr Anatolievich Zinchenko se refiere a un político ucraniano, vicegobernador prorruso de Zaporiyia, que fue detenido en Rusia en enero de 2026 acusado de fraude a gran escala, mientras que el futbolista es Oleksandr Volodimirovich Zinchenko, defensa y centrocampista del Arsenal FC de la Premier League, conocido por su carrera en el Manchester City y su activismo por Ucrania en el contexto de la guerra.

Que alguien le diga a Suppi (es que lo tengo en ignore) que el politico...es ucraniano.
#6 Cincocuatrotres
Si quieres ganar una guerra contra la OTAN tienes que ser muy eficiente, el dinero no viene de los tontitos contribuyentes europeos, sino que es dinero ruso.
Desde que puso Putin al frente al economista que dicho sea de paso no hizo el servicio militar "" Andrei Belousov, un economista que se había desempeñado como viceprimer ministro desde 2020 y durante mucho tiempo considerado uno de los asesores económicos más confiables de Putin, fue elegido como el nuevo jefe de defensa""
No hay lugar para la corrupción en Rusia si quieren ganar la guerra al que le pillan truncando lo joden vivo y es lógico, pero bueno la jauría...
