Detenido en Rusia el vicegobernador prorruso en Zaporiyia por su presunto rol en una trama de fraude

Un tribunal ruso ha ordenado este jueves la detención cautelar del vicegobernador de la ocupación rusa en la región ucraniana de Zaporiyia, Oleksandr Zinchenko, en relación a una trama de fraude a gran escala y ante la sospecha de que pudiera intimidar a testigos. "Al ocupar el alto cargo de vicegobernador, (el acusado) puede utilizar sus conexiones y conocidos personales en las fuerzas del orden y organismos gubernamentales para obstruir una investigación objetiva y exhaustiva de un caso penal y su consideración ante el tribunal, así como para
| etiquetas: rusia , zaporiyia , fraude , oleksandr zinchenko
Eh, ¡un momento!
Que alguien le diga a Suppi (es que lo tengo en ignore) que el politico...es ucraniano.
Desde que puso Putin al frente al economista que dicho sea de paso no hizo el servicio militar "" Andrei Belousov, un economista que se había desempeñado como viceprimer ministro desde 2020 y durante mucho tiempo considerado uno de los asesores económicos más confiables de Putin, fue elegido como el nuevo jefe de defensa""
No hay lugar para la corrupción en Rusia si quieren ganar la guerra al que le pillan truncando lo joden vivo y es lógico, pero bueno la jauría...