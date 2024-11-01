edición general
2 meneos
8 clics
Un detenido en la protesta organizada por las juventudes de Vox frente a Ferraz

Un detenido en la protesta organizada por las juventudes de Vox frente a Ferraz

La concentración ha tenido lugar en Ferraz, como viene siendo habitual por parte de estos grupos, bajo el lema 'Todos contra una organización criminal' y ha concluido tras una hora. Los asistentes han proferido insultos al presidente del Gobierno y han coreado el cántico "Pedro Sánchez a prisión". Además, han acudido con carteles que decían 'Consumado el golpe, estalla la revuelta' o 'Revuelta frente a la organización criminal'.

| etiquetas: ferraz , policía , vox , sánchez
2 0 0 K 35 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 35 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Consumado el golpe, estalla la revuelta

Vaya cobardes que son, necesitan poner excusas de mierda para justificar su golpismo. La derecha no ha cambiado un ápice en cien años.
1 K 18
Meneanauta #3 Meneanauta
La noticia no dice nada de ningún detenido :-S
0 K 16
NoPracticante #1 NoPracticante
¿Todos contra una organización criminal? Pero si están en vox.
0 K 7

menéame