Un detenido en la protesta organizada por las juventudes de Vox frente a Ferraz

La concentración ha tenido lugar en Ferraz, como viene siendo habitual por parte de estos grupos, bajo el lema 'Todos contra una organización criminal' y ha concluido tras una hora. Los asistentes han proferido insultos al presidente del Gobierno y han coreado el cántico "Pedro Sánchez a prisión". Además, han acudido con carteles que decían 'Consumado el golpe, estalla la revuelta' o 'Revuelta frente a la organización criminal'.