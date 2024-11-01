Detenido un hombre en San Sebastián tras intentar estrangular a su pareja

La Ertzaintza ha detenido este viernes en San Sebastián a un hombre acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja. Los hechos han ocurrido a las 03.10 horas de este viernes, en un piso de la capital guipuzcoana cuando una llamada de teléfono ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer. A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima estrangulándola. Los agentes han conseguido parar la agresión y poner