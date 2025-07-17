Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas

Los trabajos de limpieza y desbroces con un tractor en una jornada de calor y riesgo extremo de incendio desencadenaron presuntamente el fuego de Oímbra en el que tres jóvenes brigadistas resultaron gravemente heridos el martes, con quemaduras que los mantienen hospitalizados. En la expansión por el valle de Monterrei, este frente, que continúa descontrolado, ha puesto en peligro varias aldeas y destrozó la localidad de A Caridade, en la que ardieron una veintena de casas. Un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, que realizaba esas tareas de..