Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas

Los trabajos de limpieza y desbroces con un tractor en una jornada de calor y riesgo extremo de incendio desencadenaron presuntamente el fuego de Oímbra en el que tres jóvenes brigadistas resultaron gravemente heridos el martes, con quemaduras que los mantienen hospitalizados. En la expansión por el valle de Monterrei, este frente, que continúa descontrolado, ha puesto en peligro varias aldeas y destrozó la localidad de A Caridade, en la que ardieron una veintena de casas. Un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, que realizaba esas tareas de..
A ver, tú ves que hay un foco de fuego y no paras o avisas... y luego abres otro foco de fuego. Y eso usando un tractor. No lo entiendo. Además, desde el desconocimiento, ¿no hay otra época del año para la limpieza y los desbroces?
Aquí en Valencia está prohibido hacer eso, desde Junio a mitad de Octubre. No sé como estará allí, que es otro clima más húmedo.
