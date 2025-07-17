edición general
Detenido por una grave imprudencia que causó el fuego con tres brigadistas heridos y casas destruidas

Los trabajos de limpieza y desbroces con un tractor en una jornada de calor y riesgo extremo de incendio desencadenaron presuntamente el fuego de Oímbra en el que tres jóvenes brigadistas resultaron gravemente heridos el martes, con quemaduras que los mantienen hospitalizados. En la expansión por el valle de Monterrei, este frente, que continúa descontrolado, ha puesto en peligro varias aldeas y destrozó la localidad de A Caridade, en la que ardieron una veintena de casas. Un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, que realizaba esas tareas de..

ContinuumST #2 ContinuumST
"«Evidencias obtenidas apuntan a la autoría de los dos focos del incendio forestal de Oímbra», expone el instituto armado, que atribuye al trabajador dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave, así como tres delitos de lesiones graves, las que sufrieron los brigadistas durante la extinción. Los dos focos estaban próximos entre sí."

A ver, tú ves que hay un foco de fuego y no paras o avisas... y luego abres otro foco de fuego. Y eso usando un tractor. No lo entiendo. Además, desde el desconocimiento, ¿no hay otra época del año para la limpieza y los desbroces?
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Pero yo entiendo que el foco de fuego, es que le prende fuego a la montaña de vegetación, fruto del desbroce que estaba haciendo. Digo yo, no que aparece el fuego espontáneamente al desbrozar. Habrá hecho dos montones y les ha pegado fuego.

Aquí en Valencia está prohibido hacer eso, desde Junio a mitad de Octubre. No sé como estará allí, que es otro clima más húmedo.
ContinuumST #4 ContinuumST *
#3 ¿Pues entonces le prende fuego a un montón y luego A OTRO? ¿Se lía la mundial y no hace nada? No entiendo. Y entonces lo del tractor a cuento de qué incluirlo en la noticia. No entiendo.
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 La verdad es que si no le prende fuego no se entiende, y si el desbroce es arando con tractor, tampoco vas a hacer un montón de vegetación. Así que no queda claro que se supone que hizo.
Aokromes #7 Aokromes
#3 #4 la maquinaria agricola es muy propensa a incendiarse en verano, aqui cada 2*3 leo noticias de cosechadoras que arden y no es intencionado.
ContinuumST #8 ContinuumST *
#7 Pues no sé... o algo falla en sus sistemas o... no tienen mantenimiento ninguno o... ¿Esas maquinarias pasan inspección técnica de vehículos? Supongo que no.
ContinuumST #12 ContinuumST *
#9 Ah, vale, gracias... pues entonces... qué demonios pasa que esos supuestos cortocircuitos, digo supuestos, en maquinaria agrícola crean chispas y arde todo. Qué tampoco lo entiendo... llevando un pequeño extintor en la cabina se podrían atajar fuegos al poco de comenzar por cosas así, la verdad es que no entiendo todo esto.
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Estaba pensando si generan chispas o algo, que en condiciones muy secas, quizar al pillar alguna piedra, puedan generar fuego... porque dice 2 focos, y tampoco dice que le haya quemado el tractor.
sotillo #1 sotillo
Luego con decir que hoy no hay libertad y que los ecologistas no te dejan hacer nada, que como les digo a algunos ¿Dónde gobiernan los ecologistas? Si todos los que mandan son fachas
Olepoint #6 Olepoint
Yo, yo, yo, yo y más yo... y los demás, a tomar por culo.... ¿ A que averiguo a qué partido vota este hombre ?
