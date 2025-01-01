El detenido en Delicias tras agredir a policías al ir a identificar a su novia: "No os la lleváis, por encima de mi cadáver

La madrugada del pasado domingo, 3 de agosto, se saldó con una intervención policial conjunta en Valladolid que acabó con dos personas detenidas y una menor ingresada nuevamente en un centro tutelado. Una patrulla de la Policía Nacional de paisano identificó a una joven de 17 años sobre la que pesaba una orden de detención, En ese momento, su pareja -un hombre de 25 años y origen dominicano- reaccionó con gritos y amenazas, advirtiendo que impediría la detención "por encima de su cadáver" y lanzando mensajes intimidatorios hacia los policías.
| etiquetas: valladolid , agresion , policia
Lo de siempre desde hace décadas.
La población en situación de marginalidad y que se siente poco arraigada en la sociedad tiende a estos comportamientos.
Ocurre desde siempre en todos los sitios.
Antes era población autóctona en los limites de la sociedad (yonkies, kinkis, algunas etnias poco integradas, etc) hoy a eso le añadimos parte de la población inmigrante.
Pero esto no depende del origen étnico sino de su posición social.
y cuando dice:
"Vais a quitarme a mi vida, ahora estoy más tranquilo desde que la tengo a ella, vuelven los demonios, no os la vais a llevar, por encima de mi cadáver"
Suena a indicio de problema de salud mental.
Sutil matiz
No lo pone en la entradilla
Mira a ver si tienen algo para ti
www.fundacionmultiopticas.com/colabora/