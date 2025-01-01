edición general
El detenido en Delicias tras agredir a policías al ir a identificar a su novia: "No os la lleváis, por encima de mi cadáver

El detenido en Delicias tras agredir a policías al ir a identificar a su novia: "No os la lleváis, por encima de mi cadáver

La madrugada del pasado domingo, 3 de agosto, se saldó con una intervención policial conjunta en Valladolid que acabó con dos personas detenidas y una menor ingresada nuevamente en un centro tutelado. Una patrulla de la Policía Nacional de paisano identificó a una joven de 17 años sobre la que pesaba una orden de detención, En ese momento, su pareja -un hombre de 25 años y origen dominicano- reaccionó con gritos y amenazas, advirtiendo que impediría la detención "por encima de su cadáver" y lanzando mensajes intimidatorios hacia los policías.

Pertinax
Es la pobreza.
3 K 21
jonolulu
#1 La pobreza de argumentos que os gastáis algunos

Pertinax
#2 La pista la tienes en "ingresada nuevamente". Pobre cría.

daniMate
#1 pobreza, miedo, inseguridad sobre el futuro, desarraigo, falta de educación, necesidad de supervivencia, marginalidad, juventud, etc.

Lo de siempre desde hace décadas.

La población en situación de marginalidad y que se siente poco arraigada en la sociedad tiende a estos comportamientos.
Ocurre desde siempre en todos los sitios.

Antes era población autóctona en los limites de la sociedad (yonkies, kinkis, algunas etnias poco integradas, etc) hoy a eso le añadimos parte de la población inmigrante.

Pero esto no depende del origen étnico sino de su posición social.

Pertinax
#8 El paio tiene 25 primaveras ya. La educación en República Dominicana es obligatoria y gratuita. Si esta en España haciendo hijos a una cría de 17 que está embarazada de nuevo no es porque sea pobre, es porque es gilipollas.

plutanasio
Ella con 17 y embarazada :roll:

capitan__nemo
Que iba puesto o borracho ni cotiza.

y cuando dice:
"Vais a quitarme a mi vida, ahora estoy más tranquilo desde que la tengo a ella, vuelven los demonios, no os la vais a llevar, por encima de mi cadáver"
Suena a indicio de problema de salud mental.

Luca7
#7 es dominicano, a poco que hayas estado con esta gente sabrás que eso es normal y la vida es como una gran telenovela.

ElenaCoures1
¿"por encima de MI cadaver" o "por encima de SU cadaver"?
Sutil matiz

sald64059
#3 matiz? Creo que es evidente lo que ha dicho y se cita textualmente. Lo de SU cadáver te lo sacas del culo básicamente

ElenaCoures1
#5 Perdona, tienes razón
No lo pone en la entradilla

Mira a ver si tienen algo para ti
www.fundacionmultiopticas.com/colabora/

Luca7
Rápido, está gente necesita una paguita!


