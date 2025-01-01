El detenido en Delicias tras agredir a policías al ir a identificar a su novia: "No os la lleváis, por encima de mi cadáver

La madrugada del pasado domingo, 3 de agosto, se saldó con una intervención policial conjunta en Valladolid que acabó con dos personas detenidas y una menor ingresada nuevamente en un centro tutelado. Una patrulla de la Policía Nacional de paisano identificó a una joven de 17 años sobre la que pesaba una orden de detención, En ese momento, su pareja -un hombre de 25 años y origen dominicano- reaccionó con gritos y amenazas, advirtiendo que impediría la detención "por encima de su cadáver" y lanzando mensajes intimidatorios hacia los policías.