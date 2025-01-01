edición general
Detenido por conducir por Benidorm sin carnet, mientras hacía una videollamada y con 1,4 kilos de cocaína en el coche

La Policía Nacional dio el alto al conductor, quien no hizo caso a las indicaciones y siguió circulando hasta que fue interceptado por una patrulla de la Policía Local

Tkachenko #1 Tkachenko
Un genio del mal el sunnormal este
alcama #2 alcama
Ya está en la calle
