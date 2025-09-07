Detenido por una agresión sexual a una menor de 15 años en Beriain, Navarra

Agentes de la Policía Foral han detenido a primera hora de este domingo a un varón como autor de una supuesta agresión sexual a una menor de edad en Beriain, localidad que celebra sus fiestas patronales. Los hechos que han motivado el arresto tuvieron lugar sobre las 7.00 horas, cuando el varón posteriormente realizó tocamientos a una chica de 15 años de edad. Tras ello, la menor se marchó del lugar, pero fue seguida por el mismo hombre que le dirigió diversas expresiones. Asustada por lo que estaba ocurriendo, la víctima de la agresión sexual