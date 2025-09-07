edición general
Detenido por una agresión sexual a una menor de 15 años en Beriain, Navarra

Agentes de la Policía Foral han detenido a primera hora de este domingo a un varón como autor de una supuesta agresión sexual a una menor de edad en Beriain, localidad que celebra sus fiestas patronales. Los hechos que han motivado el arresto tuvieron lugar sobre las 7.00 horas, cuando el varón posteriormente realizó tocamientos a una chica de 15 años de edad. Tras ello, la menor se marchó del lugar, pero fue seguida por el mismo hombre que le dirigió diversas expresiones. Asustada por lo que estaba ocurriendo, la víctima de la agresión sexual

#6 cunaxa
#3 Es un amigo de la infancia, luego seguramente español.
Acusar a los extranjeros, sin pruebas, arbitrariamente de un delito es xenofobia.
La xenofobia está penada en España.
#11 cunaxa
#8 tienes razón. Perdón.
#10 osmond
#6 te has colao bacalao
Pataperro
Te ahorro un clic: SÍ.
#3 Hollywoodlandia *
#2 bulo, he visto al marido de santaolalla decir que el 99% son españoles. Esto rompe la estadística. Además todas las noticias previas de violaciones en manada y cosas así deberían ser borradas
Anfiarao
#2 las que "si" son las que mandas. Las muchas otras que "no" (mayoría) son las que ves y no mandas.

Por lo que sea.

Sensacionalista.

Putos regres....
#5 Hollywoodlandia
#4 pasánosla tu. Una fue la manada 5 meses de portadas, la otra fue rubieles con su beso, 5 meses más. Dime más
Pataperro
#4 no sé que mando yo, pero mandalas tú, te espero.
#7 cunaxa
#2 Si vienes desinformando así, lo normal es que los admins te expulsasen de menéame.
#1 Hollywoodlandia
Sin ni leer la noticia ya digo que es falsa. Me imagino el supuesto presunto volador y no.
Ya os digo yo que no, que en televion española dicen que el 99% son españoles
#12 osmond
#1 esto se soluciona nacionalizando a todo el mundo y prohibiendo mencionar el origen del ciudadano. Al tiempo.
